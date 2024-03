«Métha Blois-Nord», sort de terre… à Fossé

Chacun(e) de nous veut bien jouer la carte des énergies nouvelles pour sauver, ou tenter de sauver, la planète dans son inexorable chute vers le chaos qui verrait la fin du monde.

Chacun(e) est partisan(e) des éoliennes, des expériences telles que l’installation de méthaniseurs, mais si possible, chez les autres, les voisins, à bonne distance de sa maison…

C’est un peu le cas à Fossé, entre cette commune et celle de La Chapelle-Vendômoise, où le projet de Métha Blois-Nord, méthaniseur du futur, agite un peu les esprits…, avant la fin du chantier, prévue fin mars, et un démarrage, avec mise en chauffe, dès septembre, quand les cuves seront pleines et prêtes à dégager leurs gaz, avec le moins d’effluves possible, ou en digestat. Ce sera le cinquième appareil digestif mis en place dans le département…

Afin de prouver le bien-fondé «propre» de cette future usine de transformation de solide en gaz vert, premier projet collectif de méthanisation dans la Région, une visite de chantier, en pleine évolution, s’est déroulée, récemment, en présence de bon nombre d’élus, dont Christophe Degruelle, président d’Agglopolys, collectivité locale partante dans l’opération avec la commune de Fossé, la région Centre-Val de Loire, les vingt-cinq agriculteurs (dix-neuf exploitations dont deux d’élevage), membres de Métha Blois-Nord, structure présidée par Jean-Luc Boiron, et l’organisation Energie partagée représentée par Suzanne Renard, responsable des investissements.

Le site, sur une emprise de 5 hectares, nécessite un investissement de 7,5 millions d’euros (1,1 million pour la Région ; 50.000 euros pour Agglopolys et autant pour la commune de Fossé ; 500.000 euros pour les agriculteurs…) pour une capacité d’accueil de 6.000 tonnes de lisiers, 3.000 de déchets de betteraves ; 1.000 de déchets de céréales ; 15.000 tonnes d’ensilage de Cive (cultures intermédiaires à vocation énergétique) et de biodéchets, et s’est inclus dans une zone destinée, déjà, à des recyclages de matériaux divers et de casse automobile, éloignée des habitations, avec un accès routier sécurisé et bien balisé, avec rond-point, sur la route Blois-Vendôme.

Le site aura une capacité de 18GWh/an, soit l’équivalent chauffage de plus de 4.000 logements reliés au gaz et le méthaniseur devrait être prêt pour la saison hivernale 2024-2025.

Cela favorisera, ainsi, l’évolution des pratiques agricoles en mettant en place, au sein des rotations, des cultures intermédiaires, puis de les valoriser encore plus grâce à la fabrication de cette énergie verte.

«Quant aux voisins de cette nouvelle installation, il est prévu des réunions d’informations à cœur ouvert et il sera prouvé qu’avec cette installation high tech il y aura moins de déchets dans les champs et que les agriculteurs seront, ainsi, partie prenante dans la protection de l’environnement. Un climat de confiance doit se mettre en place entre investisseurs, avec la preuve d’un risque zéro de pollution avec le méthaniseur, et les habitants alentour» d’après Jean-Luc Boiron, qui confirme que «le fertilisant, ainsi homologué à Fossé, pour l’agriculture biologique, permettra, notamment, de réduire l’usage de pesticides. C’est un projet territorial et citoyen fort, exemplaire et fédérateur solide qui engage nos responsabilités pour les générations futures…