Minier au coeur du patrimoine archéologique

Saison 1. Episode 2. Outre son rôle d’acteur économique majeur sur le territoire, le groupe Minier investit l’action culturelle et met au service de la préservation du patrimoine les forces et le matériel de l’entreprise. Archéologie, associations de sauvegarde, fresques murales, restauration d’œuvres sont au cœur des préoccupations de l’entreprise.

Pour les entreprises du secteur, les fouilles préventives sont une obligation. Le groupe Minier se plie à cette réglementation. Non s’épargner de la satisfaction de participer à la conversation du patrimoine. Mais l’archéologie préventive représente un coût non négligeable pour l’exploitant et diffère d’autant le chantier. Exemple : à la fin de l’été 2018, visant l’ouverture d’une nouvelle carrière à Saint-Jean-Froidmontel, l’entreprise accroche à son tableau de chasse une découverte archéologique notable. Il faut savoir qu’en amont de toute exploitation d’une parcelle, la procédure classique impose que cette dernière fasse l’objet d’un sondage archéologique permettant la sauvegarde ou l’inventaire d’éléments témoins du passé sur le site en question. La société Eveha, accréditée par la Direction des affaires culturelles (DRAC), prend alors en charge les opérations de diagnostic du futur chantier. Après moult observations et un travail de fouilles minutieux mené conjointement par Eveha et le Service régional d’archéologie (SRA), on décèle une occupation domestique de la fin de l’âge du bronze (1350/1150-avant l’ère chrétienne). Pour preuve, la présence d’habitations sur poteaux plantés et quelques fosses dans lesquelles on extrait des fragments de silex taillés et des tessons de céramiques. Pas le trésor du siècle, mais une précaution qui atteste du partenariat volontaire de l’entreprise avec les instances de conservation du patrimoine. A l’échelle du groupe, «il est important d’impliquer les collaborateurs dans des actions dont la finalité sort de leur champ habituel. Être acteur de l’intérêt général est gratifiant !», appuie Francis Minier, le PDG du groupe éponyme. Minier désarçonne, sort de son périmètre logique. A l’image forte de ce conducteur de tombereau emmenant dans son camion le contenu d’une fosse de l’époque gauloise…

Du château de Blois à la cathédrale de Poitiers

La sensibilité à l’art, l’histoire et l’archéologie qui prévaut à la tête du groupe, la forte implication de Francis Minier au sein de l’association Résurgence ou de la Société archéologique scientifique et littéraire du Vendômois, met en exergue l‘attrait et le respect de l’entreprise de Naveil pour le patrimoine. Ce qui favorise un climat serein et positif dans l’accomplissement des procédures d’archéologie préventive telles qu’elles sont juridiquement définies. L’entreprise assume ces obligations avec rigueur en devançant plutôt les requêtes des services archéologiques, apportant parfois un support et un surplus en matériels et personnels.

Autre clé de voûte qui scelle cet attachement au patrimoine et à l’histoire au sein de l’entité Minier : l’atelier Moulinier. Créé il y a quarante ans et récemment repris par le groupe, sa vocation est de restaurer et de conserver les peintures murales et autres sculptures patrimoniales. Dans l’aile François 1er du château de Blois par exemple ou encore via la restauration de peintures gothiques du bras sud du transept de la cathédrale de Poitiers… Un savoir-faire pointu et ancestral qu’il faut pérenniser autant que les œuvres restaurées, c’est la mission que s’est donnée l’atelier Moulinier et l’entreprise a livré à l’équipe dédiée les moyens de continuer ses travaux et de se développer.

Dans le prochain épisode, nous lèverons enfin le voile sur la mascotte du groupe en cours de réalisation, il se murmure qu’elle serait cousine du célèbre Gaston de Franquin. Un autre volet qui amènera peut-être un jour à une bande dessinée sur la vie du groupe et de ses salariés ?

Thomas Mellinger, avec Jean-Michel Véry

Jean-Michel Véry