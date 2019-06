MINIER travaille sur la rivière

Dimanche 23 juin, à l’occasion de la Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins, l’entreprise Minier ouvrira les portes du moulin de Varennes au public. L’occasion de redécouvrir l’expertise de l’entreprise en la matière.

Il y a deux décennies, Minier investissait le moulin de Varennes pour y installer son siège administratif. Un véritable laboratoire grandeur nature pour développer le savoir-faire de l’entreprise en matière de travail près ou dans l’eau mais aussi sur la technicité spécifique des moulins car l’exploitation d’une turbine sur le site expose à toutes les difficultés inhérentes aux aléas de la vie du Loir.

Siégeant à la commission locale de l’eau pour le SAGE Loir comme pour celui de Beauce au titre de la Chambre de commerce et d’industrie de la Région Centre, Francis Minier connaît bien le Loir et ses difficultés «Il coule sur une éponge. Sous une couche de terre végétale, l’argile à silex s’appuie sur de la craie marneuse. Un sous-sol instable qui rend plus complexes les interventions mais qui oblige à développer un savoir-faire précieux en toute circonstance».

Et, en son sein ou grâce à des collaborations régulières, toutes les compétences spécifiques sont réunies depuis David, agent d’entretien, adepte et diplômé de plongée, qui est aussi homme-grenouille ; Pascal, conducteur d’engins spécialiste de l’intervention en milieu complexe et du travail sur les berges comme pour l’implantation de palplanches ; Olivier, partenaire et menuisier spécialiste…jusqu’à la mécanique des treuils et autres conceptions métallurgiques installées sur des ouvrages en béton ou l’intervention de bûcherons spécialisés dans l’abattage d’arbres en conditions périlleuses. Toute une équipe, à géométrie variable en fonction des besoins identifiés pour chaque intervention, en mesure de gérer les difficultés rencontrées sur tout type d’ouvrage.

«Notre champ de compétences nous permet d’intervenir du diagnostic jusqu’à la réalisation et les contrôles. Une expertise qui est renforcée pour tous les riverains du Loir et du bassin versant par les atouts que sont notre proximité et notre réactivité.» Et, de fait, l’entreprise est régulièrement sollicitée par les propriétaires d’ouvrages sur le Loir et alentours.

L’installation du dégrilleur au moulin de Varennes, concept innovant imaginé dans un cadre partenarial avec des élèves ingénieurs, a mis en exergue tout le savoir-faire de l’équipe. Mais, ce matériel, qui voit passer les trois quarts des eaux du Loir, a conduit aussi à une collaboration intelligente avec ValDem en matière de récupération des déchets.

Expertise, proximité et réactivité font de l’entreprise Minier un interlocuteur local incontournable en matière d’interventions, forcément délicates, sur le Loir.

Dimanche 23 juin, 15h, Naveil,

Moulin de Varennes.

Caroline Fontaine