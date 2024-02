Mise en place de Move covoiturage

En partenariat avec Karos, opérateur spécialisé, la communauté d’agglomération Territoires Vendômois lance, en ce début d’année, un service de covoiturage domicile-travail.

Avec l’idée d’améliorer l’accessibilité, de limiter l’impact de la hausse du prix des carburants et de réduire l’impact carbone de notre territoire, ce nouvel outil de covoiturage doit, pour donner toute son efficacité, remporter un certain succès auprès des entreprises, quel que soit son nombre de salariés. « La mobilité est un réel sujet impactant sur le choix d’un emploi où elle pèse de plus en plus lourd dans l’accès à moindre coût de ses déplacements domicile-travail. A savoir également qu’un tiers des émissions de gaz à effet de serre du milieu de l’entreprise réside dans les déplacements de ses salariés et ceux-ci se font pour les trois quarts seul en voiture » détaille, lors de la présentation de ce nouveau système, Nicolas Haslé, vice président de la CATV en charge de la mobilité.

Le covoiturage est bien le partage des frais avant toute chose. Pour le Vendômois, la CATV a donc décidé de prendre en charge le ticket passager. Le conducteur accepte de prendre en charge des personnes avec lui à bord de son véhicule, il sera rémunéré pour cela, 2€ pour les 20 premiers kilomètres et 10 centimes par km supplémentaire. Les entreprises du Vendômois devraient prochainement proposer cette solution gratuite pour eux et leurs salariés. « Après inscription gratuite sur l’application, l’utilisateur est directement redirigé sur l’espace dédié à Territoires vendômois lorsqu’il crée une adresse située dans l’une des communes de la Communauté d’agglomération » conclut Nicolas Haslé.