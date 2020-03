Nouveau bâtiment pour Isoscop

La coopérative Isoscop, spécialiste de l’isolation avec des matériaux écologiques, vient d’intégrer ses nouveaux locaux dans la Zone d’Activité des Coutis, à 100 mètres de son ancienne implantation.

Grâce à ce transfert, Isoscop a quintuplé sa surface. «Avec 750 m2 de stockage dorénavant, nous allons enfin pouvoir entreposer tous nos matériaux. Une petite année pour la construction, entre la dalle coulée en mars dernier et le déménagement en ce mois de février» détaille Yann Fromager, responsable d’Isoscop. Spécialisé dans la charpente et la couverture, de l’isolation par l’extérieur comme par l’intérieur, Isoscop n’utilise que des matériaux bio-sourcés et écologiques, une évidence pour ce jeune dirigeant, spécialiste de l’isolation grâce à son père, lui-même dirigeant, en son temps, une entreprise dans le même secteur d’activité. « Nous avons évolué et avons besoin d’espace pour stocker des volumes, ce qui va permettre de bénéficier de tarifs intéressants pour en faire profiter nos clients et être réactif. De plus, notre espace accueil et nos bureaux devenaient bien trop petits. Dorénavant, nous pouvons travailler le projet de nos clients avec eux dans un espace plus grand » poursuit Yann Fromager.

Dans l’éthique de la coopérative, au sein de laquelle chacun est égal en termes de salaire comme de parts dans l’entreprise, et de l’utilisation sur les chantiers de matériaux écologiques, ce nouveau bâtiment de 1.000 m2 demandait à être équipé de panneaux voltaïques qui devraient être installés prochainement. «Avec une toiture neuve, autant utiliser toute sa surface disponible avec une production de 100 kw, ce qui n’est pas négligeable» conclut-il. Une inauguration en juin ou septembre, il ne reste plus que les extérieurs à aménager.

Le Petit Vendômois