Nouvelle AMAP à Mondoubleau

Le 13 avril, la toute nouvelle AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne ) de la Grenne organise, pour se faire connaître, son premier événement à Boursay, à la brasserie de la Bout’.

A partir de 16h, plusieurs activités pour les enfants dont une chasse au trésor des « Locavores ». L’occasion également de rencontrer et découvrir les producteurs locaux qui viendront remplir chaque semaine les paniers des membres de l’association. Musique et dégustation prévues au programme pour venir adhérer et connaître les modalités d’inscription. «Dans le contexte actuel difficile pour les paysans bio, nous souhaitons plus que jamais communiquer sur le lancement de cette nouvelle AMAP dont les distributions devraient débuter en mai. Une bonne dizaine de producteurs nous ont rejoints pour cette nouvelle aventure et avec cet événement festif et convivial, nous comptons bien trouver des adhérents» conclut Estelle, cheville ouvrière de l’AMAP de la Grenne.