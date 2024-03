Production «made in Vendômois» de sève de bouleau

Dans la forêt de Vendôme, sur une parcelle de 7 ha en location à la commune, Simon Gaury et sa femme Céline exploitent la sève de bouleau sous la marque Betulame, mélange du nom latin du bouleau et de l’âme qui anime leur entreprise bio.

Comme une toile d’araignée, les arbres, qui ont tous été testés pour connaître leur état de santé, sont reliés par 300 mètres de tubulures qui, par gravité, viennent remplir une cuve en bout de chaîne sur le même principe que les érables exploités au Canada depuis des siècles. En pleine saison actuellement de récolte, les 500 bouleaux de la parcelle exploités depuis l’année dernière donnent chaque jour 400 à 500 litres de sève. «Depuis la mi-février, nous surveillons tous les jours la montée de sève des arbres grâce à des bidons testeurs qui nous indiquent le bon moment pour récolter. L’exploitation se fait uniquement pendant trois semaines au moment où l’arbre se réveille et la collecte ne représente qu’1% de ce que produit le bouleau qui envoie vers ses feuilles 200 à 400 litres par jour. Nous récupérons donc 2 à 4 litres par arbre et par jour» explique Simon Gaury.

L’année dernière, première année d’exploitation, il a pu récolter 10 000 litres qui ont été commercialisés dans les magasins bio du Vendômois qui ont cru dès le départ à cette production locale et par leurs soins sur les marchés de Tours, Le Mans, Amboise et Blois. Trois catégories de produits commercialisés : La sève fraîche à consommer dans les trois semaines après la récolte, la sève lactofermentée que l’on nomme la sève d’automne et qui attend en cuve cinq mois pour s’enrichir en probiotique et, enfin, la pasteurisée qui est élaborée à Angers dans un atelier de réinsertion pour une conservation entre deux et trois ans.

«Reconnue en cure pour ses effets drainants et pour nettoyer les toxines de l’organisme, la sève de bouleau s’adresse à des personnes en bonne santé et qui désirent le rester. La sève lactofermentée, par exemple, agit sur le transit intestinal mais aussi, grâce à un anxiolytique léger, va influer sur le sommeil, ce sont les retours que nous avons de nos clients» poursuit Simon Gaury qui, avec sa femme, a décidé dès le départ de la société de devenir mécène de l’association de la Maison Botanique en leur reversant 1% de leur chiffre d’affaires pour des actions pour l’environnement. Car cette nouvelle aventure s’est construite principalement avec des valeurs éthiques, primordiales aux yeux du couple.