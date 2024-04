Projet collectif autour du chocolat

Le «Visa + Parcours vers l’emploi» est une formation mise en place par la région Centre Val-de-Loire qui aide les demandeurs d’emploi à élaborer un projet professionnel et à accéder à l’emploi tout en regagnant de la confiance en soi.

Mi-mars, la formation débutée le 14 décembre prenait fin et, à l’heure du bilan, ce groupe de huit personnes qui ont suivi le «Visa +», abîmés par le système, souvent victimes d’accidents de la vie ou de burn-out, accueillait les différents responsables de toutes les structures ayant participé à son élaboration. L’occasion de passer en revue avec le formateur Jean-Philippe Guiggia, toutes les actions engagées au cours de ces trois mois intenses. «Quand on n’a plus d’emploi, on se retrouve chez soi et au bout d’un moment on s’enferme, les relations sociales sont cassées, on a presque honte, on peut se sentir rejeté. On plonge alors dans un processus d’échec » soulignaient les participants. Ainsi renforcer la cohésion par des travaux collectifs comme utiliser la gestion des émotions, visiter des structures institutionnelles comme Val Dem pour aller chercher le bon interlocuteur, toutes les actions de cette formation étaient présentées à l’assemblée. «Être bienveillant, avoir une écoute active, on a travaillé également les lettres de motivation ou le bon comportement en entretien. Ils sont arrivés avec un sac à dos bien rempli et aujourd’hui à l’heure du bilan, les voilà repartis avec plein d’outils utiles» explique le formateur.

Lors de cette formation, les participants devaient également mettre en place un projet collectif afin de travailler en groupe pour l’élaborer. «Nous nous sommes arrêtés sur le chocolat, la provenance, les origines, la transformation, sur ses bienfaits également et l’écologie de sa production. Nous avons mis en place des partenariats, rencontré Benjamin Bordas de Vendôme, visité la chocolaterie Max Vauché à Bracieux qui nous a fourni des flyers» détaille Emmanuelle, l’une des stagiaires. Toute cette action a finalement créé une cohésion d’équipe par les nombreuses recherches, la mise en place d’une mini-exposition sur le thème du chocolat, la rencontre avec les chocolatiers, les échantillons pour réaliser des dégustations… Un thème fédérateur finalement pour se redonner confiance individuellement.