Rencontre à la sous-préfecture

En septembre, Vincent Le Duff, sous-préfet de l’arrondissement de Vendôme, accueillait en compagnie de nombreux élus, à la fois des entreprises qui recrutent et des jeunes en quête d’emploi.

Un petit déjeuner constructif comme on pourrait dire. Même si le sous-préfet précisait dans son allocution d’accueil qu’il n’y a pas forcément de lieu et d’espace pour se rencontrer, les salons de la sous-préfecture étaient divisés en quatre espaces où la vingtaine de jeunes invités par la Mission Locale et France Travail ont pu avec un système de rotation aller à la rencontre des employeurs présents. «Notre territoire est proche du plein emploi et fait face à des défis majeurs pour l’insertion des jeunes et le renouvellement des générations dans les entreprises. On porte tous une responsabilité collective de vous offrir l’opportunité d’identifier et de dévoiler les talents» poursuivait Vincent Le Duff. Ainsi, chaque groupe a pu partager ses expériences, ses attentes et ses projets pour une matinée constructive.