Ressources humaines au CEV

Le Cercle des Entreprises du Vendômois (CEV) s’est réuni en octobre lors d’une soirée consacrée au recrutement et à l’insertion professionnelle. Différentes rencontres d’acteurs autour de ce thème comme les chargés de mission pour l’accompagnement des entreprises et la promotion de l’emploi autour du site JOB 41 mis en place par le conseil départemental de Loir-et-Cher ou avec Cap Emploi, pour l’insertion professionnelle difficile des personnes en situation de handicap. L’occasion pour Pierre Morbèche et Hervé Mussgnug, membres de l’association et responsables à l’ESAT de Lunay et de Vendôme d’intervenir sur ce sujet. La table ronde autour du recrutement a été complétée par l’expertise de Frédéric Deparpe, également membre du CEV, responsable de l’agence d’intérim Start People à Vendôme.