Safran Châteaudun en plein recrutement

Spécialisé pour sa division Système Fluides et Fuel, le Centre d’excellence Industrielle (CEI) de Châteaudun Safran Aerosystems, aux portes du Vendômois, concentre des compétences en mécanique, micro-mécanique, électronique et hydraulique avec une exigence qualité aéronautique de très haute précision. Essentiellement pour l’aéronautique civile et militaire, le site de Châteaudun fabrique avec ses 363 collaborateurs actuellement des servovalves, blocs hydrauliques pour le freinage entre autres des avions, mais également pompes, vannes et manocontacts, un travail minutieux, au micron. Avec une moyenne de huit recrutements par mois depuis le début de l’année, l’objectif de 2024 est d’augmenter de 35 personnes l’effectif de l’entreprise avec des postes à pourvoir pour des opérateurs montage, usinage, techniciens méthodes ou ingénieurs qualité.

Safran Aerosystems de Châteaudun. Renseignements 02 37 97 60 30