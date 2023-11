Sauvegarde du Pays de Ronsard en AG

Face au projet qui prévoit cinq éoliennes de plus de 200 mètres de haut sur la commune des Essarts, l’association Sauvegarde du Pays de Ronsard créée au printemps 2022 a réuni en octobre ses membres. Contestant cette implantation, différents courriers ont été adressés au préfet, à la société H2Air en charge du projet et aux instances politiques pour dénoncer les impacts paysagers et patrimoniaux, sur les habitants et sur la biodiversité. Un nouveau dossier complet et actualisé avec de nouvelles données sera fourni au nouveau préfet prochainement. «Un travail important pour tenter de contrer le Dossier de Demande d’Autorisation Environnemental qu’H2Air va déposer en préfecture avant la fin de l’année» concluait Alexandra Chauchereau.