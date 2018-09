Semaine Bleue

Dans le cadre de la Semaine Bleue, dont la journée départementale d’ouverture aura lieu cette année à Vendôme, SEVe organise, en partenariat avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher et la communauté d’agglomération Territoires vendômois, son 3ème Forum des 50 ans et Plus, le samedi 6 octobre 2018 de 9h15 à 17h au Minotaure à Vendôme.

34 partenaires aux compétences complémentaires seront présents. Des animations et des conférences sont prévues pour rythmer cette journée.

Au programme, des présentations de produits et de services utiles pour le quotidien des séniors dans les domaines de l’aide à la personne, des innovations technologiques, de l’aménagement de l’habitat, du patrimoine, de la santé et des loisirs. Des conférences seront proposées aux séniors et à leur famille pour leur permettre de s’informer et de poser des questions. Tout au long de la journée, les visiteurs pourront assister à des animations.

L’association SEVe propose des produits et services aux plus de 50 ans grâce notamment à une trentaine d’acteurs locaux économiques.

SEVe favorise le bien-vieillir en Vendômois. Elle est constituée d’un regroupement d’entreprises, d’établissements publics et d’associations de divers secteurs d’activités ainsi que de représentants de séniors.

Le forum accueillera également les acteurs de l’emploi et de la formation dans le cadre d’une collaboration avec le CODEVE du Vendômois (Comité du développement de l’emploi) co-présidé par l’Etat et par le Conseil régional, pour une sensibilisation des demandeurs d’emploi aux métiers qui recrutent dans le secteur des services à la personne : présentation des métiers et rencontre avec les professionnels. Sur l’arrondissement de Vendôme, la silver économie représente déjà plus de 1 000 emplois !

Le vieillissement de la population représentant un enjeu social et économique majeur, les partenaires institutionnels que sont la communauté d’agglomération Territoires vendômois et le Conseil départemental de Loir-et-Cher s’associent à l’ensemble des professionnels qui participent au développement des produits et services destinés aux plus de 50 ans.

Ouverture de la semaine bleue

«Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons».

9h30 : Lancement de la Semaine Bleue et du Forum des 50 ans et Plus.

10h15 : Table ronde autour du thème «L’habitat».

11h : Projection des films des lauréats 2017 – Résultats et remise des prix du concours Semaine Bleue 2018.

12h45 : Discours de clôture de l’ouverture de la Semaine Bleue par Monique Gibotteau, 1re Vice-présidente du Conseil départemental chargée des solidarités.

Conférences

Salle des Grands Prés au rez-de-chaussée :

10h à 10h45 : Informations sur les droits et prestations favorisant le maintien à domicile et les solutions de transport adaptées aux séniors en perte d’autonomie, par Vivre Autonome 41, service du Conseil départemental de Loir-et-Cher.

11h à 11h45 : La sécurité à domicile, par la Gendarmerie Nationale.

14h à 14h45 : Informations et conseils pour l’employeur à domicile, par la FEPEM Centre-Val de Loire.

15h à 15h45 : Les arnaques, par la Gendarmerie Nationale.

16h à 16h45 : les mandats de protection future, par l’Office notarial Gayout-Lecompte-Rochereau.

Salle de la Guaise au rez-de-chaussée :

10h30 à 11h30 : Présentation des métiers de l’aide à domicile, par le CODEVE, l’ASSAD Rives de la Loire et du Cher, le CIAS de Territoires vendômois et par le Lycée Sainte-Cécile / Centre de Formation Professionnelle Continue de Montoire.

14h à 15h : Informations sur la Validation des Acquis de l’Expérience, par le Point Information Conseil VAE du Loir-et-Cher.

15h à 16h : Présentation des métiers de l’aide à domicile, par le CODEVE, l’ADHAP Services, l’Arbre de Vie et par le Lycée Sainte-Cécile / Centre de Formation Professionnelle Continue de Montoire.

Animations & exposants

tout au long de la journée

Animation théâtrale avec Wish Association.

Soins détente, massage.

Contrôle de la vue et de l’audition.

Simulateur de vieillissement, par le centre hospitalier de Vendôme-Montoire.

Démonstrations avec Handi’Chiens.

Découverte de l’application MesParcours sur smartphone et lancement du concours, par Trialog.

Le Petit Vendômois