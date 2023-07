S’installer en Loir-et-Cher avec BeLC

Pierre Sudreau, anciens préfet, député, maire de Blois, premier président de ce qui n’était pas encore la région Centre-Val de Loire avait pensé ratisser la région parisienne pour en extraire le plus de monde possible en les incitant à venir vivre en Loir-et-Cher. C’était il y a bien plus de 60 ans déjà. Que le temps passe vite ! Le slogan qu’il défendait « Installez-vous dans la chlorophylle » n’aurait plus le même impact que celui qu’il eut quand ce visionnaire le lança. Mais, au fil des décennies, malgré plusieurs révolutions dont Mai 68 et la Covid constituèrent des freins aux exodes vers le vert, on s’aperçut que le Loir-et-Cher, très attractif pour des vacances et des loisirs n’attirait plus vraiment les amateurs de plein air, ni les investisseurs.

Mais, depuis trois ans environ, l’Agence d’attractivité de Loir-et-Cher « Be LC », sous l’impulsion du Conseil départemental et de l’équipe drivée par Karine Gourault, a relancé la machine avec tous les attributs de séduction pour que la majorité des gens qui se sentent mal ailleurs viennent « envahir », pacifiquement s’entend, le Loir-et-Cher.

Tout un arsenal de moyens a été mis en place et le dernier volet de cette campagne de sensibilisation attractive a été constitué par le lancement d’un guide net et précis fort bien illustré de 130 pages, aux éditions Héliopoles, dirigées par Zoe Leroy, et tout simplement nommé « S’installer en Loir-et-Cher ».

Le lancement officiel de cet opuscule a eu pour cadre la salle d’apparat du château de Blois en présence de près de deux cents invités, ambassadeurs convaincus, du Loir et Cher, dont Philippe Gouet, président du Conseil départemental ; Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture ; de nombreux élus ; les représentants de l’agence de développement économique Dev’Up, de la région Centre-Val de Loire ; les présidents des chambres consulaires ; des industriels, chefs d’entreprises et responsables du tourisme et du développement économique, tous unis pour booster le Loir-et-Cher hors frontières et parrainer des arrivées migratoires dites positives…

Malgré une perte d’habitants de 2.000 unités environ depuis 8 ans, un vieillissement de la population s’y installe, le Loir-et-Cher vieillit aussi, et, dans la décennie, un tiers de la population atteindra la retraite. Il faut donc tout prévoir, ne serait-ce qu’en matière médicale, l’un des soucis premiers du Conseil départemental.

Mais, depuis deux ans le bilan d’accueil n’est pas si négatif, car près de 200 familles ont déjà choisi le Loir-et-Cher pour une nouvelle vie. En possession du guide réalisé par Émilie Marmion pour les textes et illustré par Denis Bommer, photographe à Saint-Romain-sur-Cher, ces nouveaux arrivants seront, en plus de la cellule forte locale, les meilleurs ambassadeurs et messagers, car ils pourront, contrairement aux gens d’ici, témoigner de tout ce que leur a apporté cette arrivée en bords de Loire, Cher, Loir, Beuvron, Cisse…

Le guide est précis, net, facile à lire, pas trop volumineux, mais dense, et plusieurs versions sont disponibles. Il constitue un beau cadeau de bienvenue et même de démarchage de la part des recruteurs ou chasseurs de têtes. Il se situe à mi-chemin entre le guide du Routard, les guides verts de tourisme et les plaquettes des offices de tourisme en étant polyvalent et informatif avant tout.

D’autres opérations de séduction sont inscrites au calendrier des activités de BeLC…dans sa croisade de recrutement et d’appels à sauter le pas vers la chlorophylle.