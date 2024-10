Théo, champion du monde

Théo Chiquet, originaire de Villedieu-le-Château, vient d’obtenir, à 20 ans, la médaille d’or lors de la compétition mondiale des «Worldskills» dans la catégorie «Réceptionniste d’hôtellerie».

Théo poursuit des études en alternance pour obtenir un master en «Hôtellerie-restauration», option hébergement, au lycée Guillaume Tirel à Paris ; son parcours en alternance, après s’être déroulé dans le cadre du prestigieux Hôtel Meurice, va se poursuivre à l’Hôtel du Louvre, un autre 5 étoiles de la capitale. Le concours des «Worlskills» dont l’ambition est de mobiliser la jeunesse autour de la valorisation de l’excellence de la formation professionnelle, a réuni 1 500 compétiteurs représentant 64 métiers et originaires de 65 pays ou régions. Comme les champions olympiques, les lauréats seront reçus à l’Élysée par le président de la République.

Comme les sportifs de haut niveau , les participants sont astreints à une préparation physique et mentale. Le métier de réceptionniste dans des établissements internationaux exige d’être en mesure de répondre aux demandes très variées d’une clientèle exigeante. Une bonne culture générale, des facultés relationnelles, une aptitude à diriger une équipe, une présentation impeccable, une maîtrise parfaite de l’Anglais, jointes à une discrétion à toute épreuve, à de la réactivité et à de la débrouillardise sont indispensables. La réussite dépend, en effet, non seulement de la connaissance technique du métier, mais aussi de la capacité à faire face aux épreuves avec un maximum de maîtrise. Pendant quatre jours, les compétiteurs ont dû, non seulement, se confronter aux tâches quotidiennes de l’accueil dans un hôtel de luxe, mais également à une mise en situation à l’aide de jeux de rôle.

Champion de France en 2023, champion du monde en 2024, Théo continue à gravir les échelons et doit à sa ténacité, à son courage et à son engagement d’atteindre l’excellence et de permettre à la France d’obtenir sa première médaille d’or dans le métier qu’il représentait. Malgré ses succès, le jeune homme demeure modeste et n’oublie pas qu’il doit à sa famille d’avoir acquis ces qualités qui lui ont permis d’atteindre l’excellence et d’obtenir, très jeune, d’aussi brillants résultats.

Sabine Campion