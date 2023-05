Tourisme en Loir et Cher : Bilan 2022 et perspectives 2023

La reprise de l’activité touristique, constatée au printemps 2021 lors de la réouverture des sites touristiques, s’est progressivement amplifiée en 2022. Le département comptabilise un peu plus de six millions d’entrées dans les principaux sites et manifestations, revenant quasiment au chiffre de 2019. En tête, le zoo de Beauval avec deux millions de visiteurs, un record de fréquentation. Puis Chambord et son million de touristes même si le domaine n’a pas atteint son niveau de 2019. Chaumont/Loire est également en hausse comme le château royal de Blois. La fréquentation des hébergements touristiques et de l’hôtellerie enregistre de forte hausse comme les campings qui ont vu leur clientèle européenne revenir. « La fréquentation de ces dernières semaines augure d’une belle saison 2023. Nous ferons tous en sorte que nos efforts et notre engagement le confirment » détaille Catherine Lhéritier, 1ʳᵉ vice-présidente du Conseil départemental en charge notamment de l’attractivité du territoire et du tourisme, présidente également de l’agence de développement touristique Val de Loire – Loir-et-Cher.