Transition agroécologique pour l’alimentation de demain

Recouvrant 284 700ha, soit 44% du territoire départemental, les surfaces agricoles ont une responsabilité majeure en termes de gestion des ressources naturelles et du patrimoine vivant qui constitue leur ressource première. Ainsi, la transition vers un modèle de développement durable est peut-être le plus grand défi politique et économique à relever pour le XXIe siècle. Le Conseil départemental et la Chambre d’Agriculture ont décidé de s’allier et de s’engager dans la mise en œuvre d’un agenda 2030 afin de définir les perspectives départementales de demain. D’ici à la fin de l’année, ils présenteront un plan d’actions concret décliné en 3 axes : l’attractivité, la transition des systèmes et l’énergie.