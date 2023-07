TrogloVie en Vendômois

Partant du constat simple que nous ne sommes ni Chambord, ni Chaumont-sur-Loire, la vallée du Loir a des atouts non négligeables. « Le tourisme ne se développe, comme toute activité, que dans un contexte porteur, alors profitons de cette opportunité qu’offre notre spécificité unique : notre monde souterrain, mystérieux mais pénétrable » souligne Jean Boubel, initiateur et cheville ouvrière de cette nouvelle association TrogloVie qui désire promouvoir le patrimoine et les curiosités troglodytiques du Vendômois. Associant ses productions agricoles spécifiques, notamment viticoles, laitières et mycicoles, l’association veut structurer une filière « troglodytisme » dans l’économie touristique locale, en faire la promotion et contribuer à la faire prospérer. Rassembler les troglogîtes et les troglosites pour accueillir des visiteurs individuels comme des groupes avec des offres « Week-end Voyage en TrogloVie ».

