Un défi à relever ensemble

Même si le Loir-et-Cher recrute déjà massivement, une tendance qui s’accélère, mais après ? La table ronde, organisée par Be LC Agence d’attractivité de Loir-et-Cher et composée d’experts invités à partager leur point de vue et croiser leurs regards, a permis devant 250 élus, recruteurs et décideurs de se poser les bonnes questions pour exister demain : Formation, logement, attractivité, mobilité,…Alors que 2023 semble être une année record en termes de projets d’embauche, nombres de recruteurs peinent à s’adjoindre de nouvelles compétences et à conserver leurs salariés. Certains freins au recrutement ont été identifiés lors de cette table ronde et des leviers clés à activer pour remédier à cette situation ont fait prendre conscience aux acteurs des enjeux qui les attendent.