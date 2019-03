Une nouvelle Auberge de jeunesse à Vendôme

Avec des travaux qui ont débuté en avril 2018, le Foyer des Jeunes Travailleurs inaugure son Auberge de jeunesse le 25 mars et organise des Portes Ouvertes le week-end du 30 et 31 mars pour tous les Vendômois.

Une réflexion de deux ans et demi avant de lancer le projet d’une Auberge de jeunesse qui manquait cruellement sur le territoire. C’est chose faite et cette nouvelle structure toute neuve, avec une façade alliant plusieurs matériaux comme l’aluminium ou le bois se compose de chambres colorées de 2 à 6 couchages pour un total de 64 lits. «Axées sur les voyages scolaires qui, souvent, trouvent à Vendôme un point d’ancrage pour visiter la Vallée de la Loire et du Loir, ces chambres pourront être louées également pour les familles vendômoises qui accueillent par exemple une fête et qui ont besoin de loger de la famille» explique James Dumans, directeur du Foyer. Un rapprochement aussi avec des associations sportives ou Compostelle 41 pour l’accueil des pèlerins sur la route, les utilisateurs pourront réserver sur le site internet de l’Auberge. «Selon la chambre et le nombre de couchages qu’elle contient, la nuit est facturée de 17 à 26 €, draps et petit déjeuner inclus» poursuit le directeur.

Lors des portes ouvertes prévues à la fin du mois, la cafétéria associative restera ouverte de 11h45 à 13h30 afin de faire découvrir également ce lieu de restauration aux Vendômois, et ouverte toute l’année le midi en semaine avec une cotisation annuelle de 3,5€ vous donnant accès à un repas équilibré, entrée, plat et dessert pour 8,70€. Un week-end pour découvrir tous les services du Foyer des jeunes travailleurs en somme…

Samedi 30 et dimanche 31 mars de 9h30 à 17h, Portes Ouvertes de l’Auberge de jeunesse – Restauration du midi ouverte – 12 rue Edouard Branly à Vendôme

02 54 73 77 00 – aubergedejeunessevendome.com

Le Petit Vendômois