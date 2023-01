Ecouter, conseiller et aider les femmes en détresse

Faire la promotion des droits de la femme et les écouter, Femmes Solidaires 41 lutte quotidiennement pour les femmes en détresse. L’association est présente lors du festival des Rockomotives ou de la journée des associations et tient une permanence hebdomadaire à Vendôme.

« 98% des femmes que nous recevons ont subi des violences et viennent pour être aidées. Ces violences sont aussi bien conjugales que des harcèlements au travail ou des viols subis » détaille Elise Prellier, présidente de Femmes Solidaires de Loir-et-Cher. En lien avec les professionnels qui interviennent auprès des femmes qui ont enduré des violences comme les travailleurs sociaux, les forces de l’ordre ou le milieu médical, Femmes Solidaires 41 accompagnent celles qui le désirent.

Tous bénévoles, les membres de l’association s’appuient également sur des structures existantes comme France Victimes qui possède un service juridique. « Nous avons aujourd’hui plus de témoignages et de femmes qu’au début de l’association en 2018. Nous avons également davantage de tierces personnes qui nous contactent pour une femme proche d’eux et qui réalisent qu’il y a un problème. Depuis les mouvements comme #meetoo, les gens sont plus vigilants à ce qui se passe autour d’eux et c’est plutôt une bonne nouvelle même si l’on ne peut pas faire à la place de la victime si elle ne désire pas nous rencontrer ou agir sur sa situation. Nous restons un peu comme quelqu’un qui tendrait la main. On a vu qu’il y avait un problème, on la croit, c’est très important quand on est victime » conclut la présidente.