Elaboration du Schéma des solidarités

Afin de mettre en cohérence l’ensemble des projets et démarches engagées autour des solidarités humaines et territoriales en Loir-et-Cher, le Conseil départemental engage une démarche de participation citoyenne dans le cadre des travaux d’élaboration de son futur Schéma des solidarités 2024-2028. Débuté en mars dernier, il a pour objectif de rendre plus lisible l’ensemble des actions conduites par le département dans le domaine des solidarités. Tous les Loir-et-Chériens sont invités à participer à son élaboration car ce document unique exposera en détail les actions et les priorités du département en matière d’action sociale, d’enfance et de famille, d’autonomie des personnes âgées et personnes handicapées, d’insertion et d’emploi, d’habitat et de logement sans oublier les questions de santé.

(du 4 au 22 septembre, consultations sur ce site) Rens : www.monaviscitoyen.fr (du 4 au 22 septembre, consultations sur ce site) Rens : departement41.fr