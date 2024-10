En mouvement pour notre santé mentale

Chaque année les Semaines d’Informations sur la Santé Mentale (SISM) s’organisent à Vendôme en regroupant sur une après-midi plusieurs actions qui s’adressent au grand public et qui sont menées par un grand nombre d’associations et de professionnels de santé pour apporter un autre regard, informer, déstigmatiser les troubles psychiques et faire connaître les différentes structures qui peuvent venir en aide aux familles.

En 2024, à partir du thème annuel fixé nationalement par les SISM, le sport et l’activité physique en général, une Promenade Urbaine Mouvementée sera proposée le mercredi 9 octobre par le collectif vendômois. En partant des Grands Prés dès 14h, cette promenade au rythme de chacun sera encadrée pour rejoindre le Marché couvert où tout l’après-midi, différentes animations seront mises à disposition du public et où la rencontre avec les différentes structures vendômoises se feront facilement. « Après la période Covid que nous avons vécu où l’enfermement a révélé une multitude de cas de troubles psychiques, cet après-midi de partage est une bonne façon de tous nous faire connaître et démontrer que la prévention est au coeur de l’action. Aller vers les malades, pouvoir conseiller, diriger les familles, ne pas réduire la personne à son handicap, tout cela nous le travaillons ensemble » concluait Aniko Schwentzel, cheffe de service à l’association ALVE.