En recherche de bénévoles et d’exposants

Le Comice agricole du Vendômois se déroulera les 10 et 11 juin à Thoré-la-Rochette. Comme pour ces grandes manifestations qui accueillent plus de 20 000 personnes dans le week-end, le besoin de toutes les compétences et donc de bénévoles se fait sentir pour assurer la décoration, la restauration, l’animation ainsi que le montage et démontage de toutes les structures. Car un comice, c’est une multitude de savoir-faire et de spécialités comme une ferme pédagogique avec des animaux, du matériel agricole, des expositions, un carrefour technique de l’agriculture d’aujourd’hui pour un lieu de rencontre entre professionnels et entre des visiteurs.

Comme chaque année, c’est également un marché gourmand avec des stands de la région, une foire commerciale diversifiée, une manifestation festive, simple et efficace avec de la musique, des danses ou du théâtre. En résumé, un véritable élément du patrimoine culturel avec jusqu’à 180 exposants et plus de 50 éleveurs présents à chaque comice !