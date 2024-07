Énergies Vendômoises, un dynamisme éclectique

Fin mai, Énergies vendômoises et Picvert ont tenu leur assemblée générale dans les locaux de ValDem. Un retour sur l’année 2023 chargée en événements, depuis la participation à l’émission Carnets de campagne, sur France Inter, jusqu’à l’installation d’une toiture photovoltaïque à la ferme de Crislaine, à Azé, en passant par le projet Life LetsGO4Climate porté par le Pays Vendômois. Une année également riche de projets dont certains pour le moins ambitieux comme la création d’une centrale photovoltaïque de plus de 4 MW à Lignières et d’autres plus éloignés comme la participation à la réhabilitation d’une turbine hydroélectrique sur le Loir avec Le Moulin bleu.

Le projet de Lignières d’importance car il s’agit de la plus grosse installation photovoltaïque en région Centre-Val de Loire entièrement portée par des acteurs publics, des collectivités et des citoyens.