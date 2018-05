Et c’est parti pour les Cocottes !

C’est l’aboutissement d’un beau projet. Solidaire et collectif. Attendu par nombre de consommateurs du territoire, en quête de produits locaux respectueux de l’environnement et de leurs producteurs. Ce vendredi 1er juin, l’épicerie participative du Comptoir des Cocottes ouvrira ses portes à Thoré-la-Rochette.

Depuis plus d’un an, les Cocottes ont écumé la région pour vous. Visité une cinquantaine d’exploitations agricoles à moins de 60 km de Thoré-la Rochette. Sélectionné les meilleurs produits artisanaux, notamment en agriculture bio ou sans pesticides : légumes de saison et de pleine terre, fruits, viandes, crèmerie, vins, fromages, huiles, farines, légumes secs, graines, cidres, vinaigres, pâtes, biscuits… Ce premier week-end de juin, ce sera la récolte du fruit de cet investissement solidaire au bénéfice de la collectivité.

D’abord, l’ouverture du magasin: le vendredi 1er juin. Ensuite, deux samedis festifs, les 2 et 9 juin, pour fêter l’événement, découvrir l’épicerie et ses produits locaux et se régaler des nombreuses animations mises en place par l’équipe dans le cadre du Printemps bio (1) : un concours de dessins de cocottes pour les enfants, des baptêmes gratuits de poney, de la musique, des concours de dégustation à l’aveugle avec de nombreux prix à gagner…

Les Cocottes ne vous plumeront pas

Mais avant la fête et le bonheur de cette ouverture, il a fallu réaménager l’épicerie du village. L’aménagement a été entièrement conçu en bois de palettes et en meubles de récupération par les bénévoles. Un chantier participatif s’est mis en place tous les samedis pendant trois mois. Toutes générations confondues, de 11 à 94 ans, tout le monde a mis la main à la pâte et de l’huile de coude pour poncer, scier, visser, peindre, sous la houlette de Gérard, ancien menuisier.

Mais si la mission est noble, avec l’engagement de soutenir l’agriculture de la région et les savoir-faire locaux en pratiquant des marges faibles, il faut désormais perdurer et tenir un modèle économique. Car au magasin, c’est le producteur qui fixe le prix, et on n’y plume pas le consommateur. Pour preuve, les prix sont comparables à ceux de la vente directe.

Alors, comment réussir à générer un chiffre d’affaires durable sur la base d’un modèle associatif ? Grâce à l’investissement d’une équipe responsable et motivée. A la retraite ou en activité, le projet est porté par 24 bénévoles qui donnent chacun trois heures de leur temps toutes les quatre semaines pour participer au bon fonctionnement du magasin. Depuis un an, ils ont fait le choix de partager cette belle aventure. Un pari en passe d’être gagné.

Le Comptoir des Cocottes, 3, rue Scelle, à Thoré-la-Rochette (en face de la mairie). Ouvert tous les jours (sauf le lundi et le jeudi après-midi), de 8h45 à 19h30 et le dimanche matin. Tél : 06 68 18 66 22.

(1) www.labiodes4saisons.eu

Jean-Michel Véry