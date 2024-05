Fauchage raisonné avec le Conseil Départemental

Pour assurer la sécurité des usagers des 3400km de routes départementales dont la responsabilité incombe au département, le conseil départemental organise un fauchage raisonné depuis le début du printemps des abords des routes afin de concilier la sécurité et la préservation de l’environnement, faune et flore. «Les bords de route sont des refuges écologiques pour les espèces animales et végétales qui leur permettent de se déplacer, se nourrir et se reproduire. Le fauchage raisonné, en limitant les surfaces fauchées et les fréquences de passage, préserve ces habitats. Il s’agit d’une approche respectueuse de l’environnement» précise Pascal Huguet, vice-président du Conseil départemental de Loir-et-Cher, en charge notamment de l’environnement. Le fauchage des accotements et des zones dangereuses comme les carrefours ou les virages reste cependant prioritaire.