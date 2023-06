Pour assurer la sécurité des usagers tout en préservant la faune et la flore pour ses 3 400 km de routes bordées d’accotements, de fossés et de talus, le Conseil Départemental de Loir-et-Cher organise chaque année un fauchage raisonné dès le printemps. « Cette pratique tient compte des spécificités de chaque espace afin de lui appliquer une gestion adéquate en limitant les interventions, car les bords de route constituent de véritables refuges écologiques » détaille Pascal Huguet, vice-président du Conseil Départemental en charge de l’environnement. Ainsi, limiter la coupe à 12 cm maximum du sol et une largeur de fauchage de 1,40m permet de concilier sécurité et préservation de la biodiversité, comme faucher le plus tard possible pour limiter la repousse et éviter un second passage.