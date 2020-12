Féerie de Noël à «La Verrerie d’art des Coteaux»

Depuis de nombreuses années, suivant la tradition instaurée par Gérard Torcheux, et reprise par son successeur, Nicolas Pinquier, petits et grands attendent avec impatience le mois de novembre pour venir souffler leurs boules de Noël à « La Verrerie d’Art des Coteaux » à Poncé-sur-le-Loir.

Pour la première fois, en 2020, la crise sanitaire a interrompu cette sympathique coutume. Les jeunes artisans, Nicolas et Lucille, se sont d’autant moins laissés démoraliser qu’ils connaissent l’attachement de leur clientèle à cette tradition et le bonheur que peut procurer la magie du verre.

Celui-ci se décline non seulement dans les décorations de Noël mais aussi à travers les objets du quotidien tels que les lampes, les coupes, les vases, les presse-papiers… et même les très anciens baromètres à eau, toujours prisés des agriculteurs puisqu’ils permettent de connaitre l’évolution de la météo locale avec une grande précision. Alors que la boutique était fermée, comme celles de tous les artisans d’art dont les activités n’ont pas été jugées essentielles, le verrier a continué à travailler dans son atelier et a soufflé lui-même des boules de Noël, multipliant leurs coloris. Doté d’une créativité sans limite et d’un optimisme débordant, il a conçu de nouveaux objets tels qu’un mortier en verre bullé ou un presse-agrume.

Cet été, Nicolas avait ouvert son «jardin de verre», véritable joyau paré des couleurs les plus vives et les plus diverses ; celui-ci va être illuminé afin de lui donner une nouvelle dimension en cette période hivernale et de procurer à ses visiteurs un regain de joie de vivre et d’optimisme dans un moment où le moral est quelque peu atteint.

La verrerie a ouvert de nouveau ses portes aux visiteurs le 28 novembre, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. Grâce à elle, ceux-ci pourront donc se plonger dans la féerie de Noël avant l’heure !

« Verrerie d’Art des coteaux »,

27 rue des coteaux,

72340 Poncé-sur-le-Loir

(Loir-en-Vallée). T. 02 43 79 05 69.

www.verreriedescoteaux.com

Xavier Campion

Le Petit Vendômois