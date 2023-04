Femmes Solidaires 41 en assemblée générale

Depuis 2018, l’association Femmes Solidaires 41 œuvre sur notre territoire pour faire reculer toutes formes de discrimination et pour développer une éducation non-sexiste et non violente. Une association qui accompagne également les femmes qui poussent la porte de la permanence pour des violences conjugales, qu’elles soient psychologiques comme physiques.

Femmes Solidaires 41 s’engage quotidiennement pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. « Même si la société évolue depuis quelques années, il reste encore beaucoup à faire. On a pu le voir lors des violences qui se sont accrues lors du confinement ou encore aujourd’hui avec les vagues d’austérité successives et l’augmentation des prix alimentaires comme ceux de l’énergie, les femmes sont particulièrement impactées » souligne Elise Prellier, présidente de Femmes Solidaires 41.

De nombreuses manifestations organisées en 2022 comme en juin, une promenade dans les rues vendômoises afin de se rendre compte de la faible représentation des femmes dans l’espace public. « Sur cent soixante-sept noms de rue à Vendôme, sept seulement portent le nom de femmes. On a même une rue Pierre Curie, mais pas Marie qui a pourtant obtenu deux prix Nobel ! ».

Ainsi, Femmes Solidaires 41, outre ses permanences hebdomadaires, ce sont des interventions dans les collèges, un stand au festival des Rockomotives, des rencontres mensuelles (la prochaine le 14 avril au soir au Bar à Vin rue du Change) ou à la Journée des Associations. Des réunions également se déroulent avec les référents violences intrafamiliales des forces de l’ordre. Une multitude d’actions utiles tout le long de l’année pour alerter sur les conditions de la femme dans notre société comme les aider à se défendre.