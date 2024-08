Dimanche 8 septembre, la Maison Botanique organise la traditionnelle Fête Bio à Boursay. Plus de 60 exposants seront présents et de nouvelles animations seront à découvrir pour cette 34e édition.

Une journée pour fêter le bio et pour rencontrer les producteurs-ices et les acteurs-ices de la transition écologique, tous locaux. Autour du marché, restauration et buvette, locales et bio, sont proposées aux visiteurs ainsi qu’un riche programme d’animations.

Au programme :

Marché bio et local

Une soixantaine d’exposants-tes feront découvrir leur savoir-faire, leurs connaissances ou déguster leurs produits dans les domaines de : l’alimentation l’éco-construction l’hygiène et la santé le textile l’éco-artisanat des associations d’éducation à l’environnement, de protection de la nature ou de promotion de pratiques écoresponsables

Une soixantaine d’exposants-tes feront découvrir leur savoir-faire, leurs connaissances ou déguster leurs produits dans les domaines de : Troc’ta’frip Nouveau de 9h à 18h

Les visiteurs peuvent troquer gratuitement un vêtement en parfait état qu’ils ne souhaitent plus garder contre un nouveau vêtement de leur choix. Ce stand promeut l’économie circulaire, le réemploi et vise à encourager des pratiques qui luttent contre la fast fashion.

Les visiteurs peuvent troquer gratuitement un vêtement en parfait état qu’ils ne souhaitent plus garder contre un nouveau vêtement de leur choix. Ce stand promeut l’économie circulaire, le réemploi et vise à encourager des pratiques qui luttent contre la fast fashion. Des ânes bâtés porteront les courses des visiteurs du marché au parking, de 9h30 à 12h30. Nouveau

Grimp’Arbre avec le Chat Perchant de 9h à 18h. Initiation à l’escalade respectueuse des arbres

Initiation aux arts du cirque avec le Cheptel Aleïkoum de 9h à 18h

Pressage traditionnel de jus de pommes de 9h à 18h

Les Basta’causettes, choeur féminin engagé pour la liberté à 14h et 15h30

Les différentes langues des chants et les arrangements musicaux de ce grand groupe d’habitantes du Blésois font résonner un militantisme universel pour les droits et la liberté des femmes.

Les différentes langues des chants et les arrangements musicaux de ce grand groupe d’habitantes du Blésois font résonner un militantisme universel pour les droits et la liberté des femmes. Initiation mini-marionnettistes (3-6 ans) avec les Fées de l’(h)être de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 14h30, toutes les 15mn Un atelier de manipulation pour les plus petits, initiation à la marionnette-gant…

Conférence gesticulée : la sécurité sociale de l’alimentation à 15h

Le cheminement d’un agronome militant pour une autre agriculture jusqu’au projet de Sécurité sociale de l’alimentation

Le cheminement d’un agronome militant pour une autre agriculture jusqu’au projet de Sécurité sociale de l’alimentation Ateliers parentalité, par l’APA41

10h (30 mn) Langer au naturel

11h et 15h30 (1h) Portage

14h (1h) Couches lavables

10h (30 mn) Langer au naturel 11h et 15h30 (1h) Portage 14h (1h) Couches lavables Conférence : «Les arbres en agriculture»

Autres animations : jeux en bois, atelier compost avec Perche Nature, atelier Tawashis avec la Régie de quartier de Vendôme, atelier bijoux upcyclés, avec la Régie de quartier de Vendôme