Fête du GEM

Créé en 2008, le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) de Vendôme organise une grande fête ouverte à tous jeudi 30 juin. L’occasion de venir rencontrer ses membres et découvrir les nombreuses activités que propose l’association. Inspirés de l’expérience des clubs thérapeutiques en institution, les GEM sont des associations à caractère social d’entraide et de solidarité favorisant la participation de tous et valorisant les compétences de chacun.

Cette association parrainée aux établissements gérés par l’association ALVE mais complètement indépendante, accueille des personnes partageant la même problématique de santé, en souffrance psychique. Son objectif est de favoriser des temps d’échange, rompre la solitude et l’isolement grâce à de multiples activités en ateliers ou en extérieur.

«Le GEM m’a beaucoup aidée lorsque j’ai perdu mon mari et je désirais m’y investir pour rendre ce que l’on m’avait offert comme aide. Le faire connaître à tout le monde également afin que les gens isolés et qui souffrent puissent nous rejoindre» détaille Claudine Lebert, présidente du GEM de Vendôme depuis un an.

Lors de cette fête, vous aurez l’occasion de rencontrer les membres de l’association vendômoise et de trouver tous les objets et œuvres de Bricol’Art qui sont réalisés dans les ateliers tout le long de l’année, écouter également de la musique grâce à l’atelier «musique ou d’admirer les dessins. Une buvette tenue par la SAJS, autre association gérée par ALVE ou d’acheter des plantes proposées par la SAMSAH.