FNATH en AG

La section de Vendôme de la Fédération nationale des accidentés de la vie (FNATH) tenait son assemblée générale en janvier en présence de Monique Gibotteau, 1ère vice-présidente du Conseil Départemental, d’Alia Hammoudi, conseillère municipale de Vendôme, déléguée à l’accessibilité et à l’inclusion des personnes handicapées et de Patrick Callu, conseiller municipal de Vendôme.

Comme lors de chaque assemblée de l’association vendômoise, une minute de silence est respectée pour les personnes décédées au cours de l’année mais également les malades, les personnels soignants, les personnes âgées en EHPAD. L’année 2021 verra l’anniversaire des 100 ans de l’association. «La solidarité et l’entraide sont les valeurs fondatrices de notre association qui s’est construite en faisant avancer les causes et les prises en charge des malades. Notre association continuera de défendre et accompagner les personnes accidentées de la vie pour faciliter leur accès aux droits dans le domaine des accidents du travail, des maladies professionnelles mais aussi de toute maladie et handicap» déclarait Philippe Guitton, président de la FNATH Vendôme.

Avec 102 adhérents, la FNATH a dû, comme beaucoup, annuler des manifestations prévues tout en maintenant la vente des «Jacinthes de l’Espoir», moment important pour l’association, d’ores et déjà reconduit pour le 9 octobre 2021.

Permanence de la FNATH Section Vendôme /

Le 4e vendredi de chaque mois de 14h à 17h au

Point d’Accès au Droit (PAD) 37 avenue Georges Clémenceau à Vendôme/Contact : 06 48 57 82 05

