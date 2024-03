Forum jobs d’été et alternance

Ouvert à tous les jeunes en recherche d’emploi saisonnier ou d’un lieu d’alternance, ce forum se déroulera au Minotaure samedi 16 mars de 10h à 17h.

L’objectif du forum organisé en association avec la Mission locale du Vendômois, France Travail, la direction du Développement économique, la direction des Ressources humaines et la direction Enfance Jeunesse de Territoires vendômois, la Chambre de commerce et de l’artisanat, le Bureau information jeunesse de Loir-et-Cher (Bij41) et le Point information jeunesse (Le Transfo) est de faciliter la mise en relation des jeunes et des recruteurs de l’arrondissement de Vendôme en leur favorisant l’accès à un emploi saisonnier quel que soit leur niveau de qualification et d’expérience. La nouveauté de cette édition réside dans l’ajout d’offres en alternance parmi les opportunités offertes aux participants.

Pour cette 3e édition, plus de 30 employeurs et 400 postes à pourvoirs dans les domaines aussi variés que la restauration, l’aide à la personne, l’animation, l’agriculture…