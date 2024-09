Fusion pour une nouvelle caserne

En juillet, la cérémonie officielle de la pose de la première pierre de la nouvelle caserne « Rochambeau » de sapeurs-pompiers signe, physiquement, la fusion entre les compagnies de Thoré-la-Rochette et de Villiers-sur-Loir.

Sur 3 700m2 de terrain, à Villiers-sur-Loir, face à l’ancien lavoir, la future caserne se dessine encore sur plan. Prochainement, devrait sortir de terre un bâtiment flambant neuf de 480m2 avec sa remise pour les véhicules, le bureau pour le chef de centre, un pour l’amicale, un vestiaire hommes, un vestiaire femmes, des douches et une salle de formation, un foyer, une aire de lavage et de manœuvre.

Mais, au-delà de ces chiffres et ces détails de ce nouveau bâtiment, la fusion de ces deux casernes a été longue à mettre en place et représente une longue histoire de tractation entre les deux villages. «Après presque 10 ans de pourparlers, négociations, discussions difficiles parfois, de débats passionnés, nous y sommes enfin. La crainte de perdre pour ces deux casernes leur identité était légitime, le sentiment d’appartenance à une commune est fort chez les pompiers, notamment pour les plus anciens d’entre eux. Mais dorénavant, un équipement moderne de très grande qualité est prévu et apportera assurément davantage de confort et de fonctionnalité à nos chers pompiers et de ce fait à la population. En somme, cette pose de première pierre concrétise la fusion entre ces deux centres» déclarait, lors de son discours, Albert Pigoreau, maire de Villiers-sur-Loir.

Ce nouveau centre se nommera caserne Rochambeau, nom choisi par les sapeurs-pompiers eux-mêmes car le château de ce personnage emblématique du Vendômois, visible de la nouvelle caserne se trouve sur la commune de Thoré, joli symbole pour cette fusion naissante. Elle accueillera dès sa mise en place les dix sapeurs de Thoré dont quatre femmes et les onze pompiers de Villiers dont trois femmes actuellement en fonction. Tous espèrent que ce nouvel équipement moderne suscitera de nouvelles vocations, le corps des pompiers en a besoin et la caserne Rochambeau a été configurée pour accepter un effectif jusqu’à 43 sapeurs-pompiers volontaires.