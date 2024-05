Garden Party, exposition bucolique, à Boursay

Les 1er et 2 juin, le village de Boursay accueillera la 4e édition de «Garden Party», parcours bucolique et artistique. Plusieurs artistes et créateurs exposeront leurs œuvres dans des jardins paysagés et fleuris du village.

Au cours de leur promenade qui sera fléchée, les visiteurs pourront découvrir au milieu des vivaces colorées et des haies plessées, sculptures, paniers et objets en osier, illustrations, aquarelles, céramiques, photographies, gravures et carnets de voyages.

Liste des jardins ouverts, de 10h à 18h (Parcours fléché) :

15 rue des Ecoles chez Paul Hervey Brookes

19 rue des Ecoles chez Tzarig

La Guignière chez Jeannette et Dominique Mansion

La Guignière chez Jean Paul Robinet

Route de Saint Agil chez Adrien Adrien Auffret et Yoann Cochard

La Boutinière chez Lucie Monthioux et Frederic Madre brasserie artisanale bio

“Le Café Galerie” au 1 rue des Ecoles servira boissons, gâteaux et une petite restauration sur les 2 jours. Les visiteurs pourront également chiner, profiter de la terrasse et découvrir des créateurs et des produits locaux. Le samedi soir à partir de 18h30, concerts de Gerald Genty et Neniu à La Boutinière et repas préparés par Julie et Antoine Truchard, maraîchers bio de Boursay.

Parking: Place de l’Eglise et devant la salle des fêtes

Rens. 06 61 23 12 46