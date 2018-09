Groupe Minier : conférence au sommet

Dans le cadre de notre série sur le groupe Minier, se tiendra à Vendôme, le 13 septembre, une conférence de rédaction exceptionnelle avec pour objectif de déterminer les sujets qui seront abordés tout au long de l’année sur les valeurs de l’entreprise.

Des salariés, des clients du groupe et des lecteurs du Petit Vendômois vont se rencontrer à la mi-septembre pour échanger, faire retour de leurs diverses expériences, sur leur vision des valeurs que l’entreprise est à même de véhiculer au sein de la société.

Le groupe Minier a pour sa part déjà mis en place un cahier des charges articulé autour de quatre piliers clés : «Savoirs, respect, équipe, implication.» Vaste chantier, qu’on imagine plus facile à décliner sur le papier qu’à mettre en œuvre au quotidien. Car tous les acteurs (salariés, cadres, CDD, intérimaires, clients, fournisseurs…) sont autant de maillons indispensables à la bonne application de ce fil rouge vertueux, lequel a été défini et validé en amont par les collaborateurs du groupe. Comment s’assurer alors que chacun garde à l’esprit en permanence ces quatre vocables quand la charge de travail se fait plus lourde et que le collègue en face s’est réveillé bougon ?

Le 13 septembre, au Saint-Georges, à Vendôme (1), Francis Minier et Le Petit Vendômois réuniront un panel d’interlocuteurs à même de s’interroger sur cette stratégie. Préventive, surannée, désuète ou visionnaire, c’est selon. Un vœu pieux ? Une plus-value pour les salariés ? Un bouclier protecteur pour l’entreprise qui, de ce fait, peut se dédouaner et échapper à certaines revendications ? Ou une volonté de bien vivre et de travailler ensemble, en synergie, afin de s’assurer de l’avenir et de la pérennité du groupe ? Et donc de son propre devenir en tant que salarié, de celui de sa famille aussi, de ses enfants… Au cours de la soirée, une cinquantaine de personnes, réparties en petits groupes autour d’une collation conviviale -idéale pour libérer la parole et désinhiber les timides-, feront valoir leurs arguments et leur ressenti. Un temps fort animé par Francis Minier et modéré par un journaliste de la rédaction, en présence d’Alexandre Fleury, le directeur de publication du Petit Vendômois.

A l’issue de ces échanges, une série de thèmes sera actée et permettra de définir, mois par mois, des angles, des sujets, des interviews, des enquêtes, des temps d’immersion, des reportages. Cadres, salariés, clients, retraités, historiens, élus de tous bords, acteurs et spécialistes de l’entreprise seront sollicités et nourriront les débats en apportant leur expertise. Ces articles, qui ont pris place dans LPV depuis l’été, se poursuivront jusqu’en juillet 2019. Si vous souhaitez participer à cette conférence de rédaction, ou enrichir le débat par vos écrits, vous pouvez nous contacter par mail (2) et nous nous chargerons de transmettre à Francis Minier les interventions les pertinentes. A vous lire…

(1) «Minier, les valeurs d’un groupe». Le jeudi 13 septembre, à 18h30, au Saint-Georges, 14, rue Poterie, à Vendôme. Entrée sur invitation.

(2) lepetitvendomois@wanadoo.fr (préciser en objet : Groupe Minier et vos coordonnées téléphoniques)

Jean-Michel Véry