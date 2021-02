Guitares au gré du Loir vers de nouveaux projets

Une année 2020 compliquée pour l’association «Guitares au gré du Loir» qui sait cependant rebondir avec des projets plein la tête.

Anne Soret, présidente de «Guitares au gré du Loir», association organisatrice, entre autres, du Festival international de guitare, passe la main en ce début d’année à Cristobal Pazmino, fondateur de l’association en 1997, tout en restant membre actif de l’association. «Notre dernière manifestation publique fut le concert de Noël du 8 décembre 2019. Notre Festival prévu cet été a été reporté en avril mais, aujourd’hui, nous sommes dans l’incertitude d’une date, comme pour le concert de Pierre Perret qui est lui reporté en fin d’année» déclare la présidente.

L’année 2021 démarre avec une trésorerie positive grâce notamment à la billetterie du concert de Pierre Perret reporté au dimanche 14 novembre à 17 heures et grâce également aux subventions versées pour le festival. «Nous ne savons s’il faudra rembourser une partie des subventions, elles sont chiffrées à l’issue de la clôture de l’exercice 2020. Nous déplorons aussi un soutien non poursuivi de la part de Monceau Assurances et de la SACEM» poursuit Anne Soret. Une stratégie financière depuis fin septembre 2020 qui se construit sur le terme au bail de location de la billetterie rue du Change, arrêt du contrat de travail avec Cristobal Pazmino, unique salarié de l’association. «Cristobal poursuit maintenant toujours son activité bénévole en qualité de pièce maîtresse au sein de l’association et je profite de ce moment pour souligner qu’il exerce depuis 25 ans l’activité de direction artistique sans aucune rémunération à ce titre».

Les projets ne manquent pas pour l’association. «Vu le contexte, nous jugeons préférable d’opter pour un repli salvateur, en nous concentrant sur l’essence de notre activité, à savoir l’enrichissement de notre terreau créateur, à la seule promotion de la guitare. Notre festival se fera autrement, peut être sous forme de concerts dans la ville pendant l’été, nous sommes en ce moment même en pourparlers avec la ville à ce sujet-là ou en lien avec d’autres associations comme L’association du château de Vendôme, berceau des Bourbons» souligne le nouveau président, Cristobal Pazmino. Le poste de trésorier est assuré dorénavant par Jérôme Dubois mais Christelle Petitjean reste la vice-présidente et Alison Morchipont la secrétaire.

«Sachez que nous avons la chance de bénéficier depuis plus de 20 ans à Vendôme d’une pédagogie et d’un savoir-faire d’exception, insufflés par Cristobal Pazmino» concluait la présidente, lors de sa dernière AG en visio-conférence.

Page facebook : Guitares au gré du Loir / contact association : 06 71 50 83 55

Concert de Pierre Perret reporté au dimanche 14 novembre à 17 heures au Minotaure (les places déjà achetées restent valables pour cette nouvelle date)

Alexandre Fleury