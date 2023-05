Handi Rally Passion ou le vivre «tous ensemble»

À Oucques, samedi 13 mai, l’association T’hand’M, qui accompagne et accueille des personnes en situation de handicap dans une vingtaine d’établissements en France, organise un rallye historique, une véritable aventure humaine et technologique.

Handi Rally Passion est un projet présenté, début 2022, au conseil scientifique de T’HandM qui travaille sur des thématiques particulières d’inclusion. « Quelles techniques peuvent être développées pour avoir une intégration plus facile pour les résidents en particulier du foyer Clair Logis de Oucques, un établissement accueillant des sourds et malentendants avec des troubles neurologiques » détaille Christine Doucet, médecin au foyer de Oucques, passionnée de rallye historique et l’une des pierres angulaires de cet événement. Un petit groupe de soignants, parents de résidents et direction de l’établissement travaillent sur ce projet tous les vendredis matins depuis plus d’un an.

« En amont du rallye, le sujet principal, c’est la communication entre un valide et un malentendant, chacun vivant dans son monde sans pont pour les relier » poursuit le médecin. Avec deux personnes dans la voiture, un conducteur et un co-pilote, ils apprennent obligatoirement à communiquer ensemble. « On peut vivre ensemble même si l’on ne vit pas ensemble. La communication verbale n’est pas la seule que l’on peut avoir ». Ainsi, ce samedi, on attend plus de cinquante voitures historiques à Oucques. Les résidents ont pu se former à la lecture d’un road-book afin de jouer leur parfaitement rôle et participent, à tous les niveaux, à l’organisation comme l’accueil des participants ou les déjeuners grâce aux cuisiniers de l’ESAT de Oucques. La municipalité participe également dans l’organisation de cette journée festive en mettant à disposition son personnel et ses infrastructures comme ses parkings ou sa salle des fêtes.

Au-delà de ce rallye, il s’agira effectivement d’une grande fête avec plusieurs stands prévus tout au long de la journée. Pompiers avec des démonstrations, concerts, pom-pom girls, buvette et restauration avec les commerçants oucquois, stand du Centre d’Action et d’Information sur la Surdité (CAIS) avec une énorme oreille pour comprendre en y pénétrant le système de l’audition. Un stand de voitures anciennes accueillera également tous ceux qui désirent sortir leurs vieux véhicules…. Une journée de la découverte et du partage en somme !