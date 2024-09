Horizons Sahel et son université

Depuis 2020, l’association Horizons Sahel accueille, en début d’été, des étudiants en génie biomédical pour les former à la pratique de la maintenance hospitalière. Cette année, ce sont dix étudiants de l’université Polytech de Lyon qui ont été formés à sa base logistique de La Ville-aux-Clercs.

Avec une formation d’ingénieur axée principalement sur la gestion d’équipes de maintenance, ces étudiants en 2ème année de biomédical de Lyon complètent, lors de ce stage, leurs connaissances en testant et contrôlant une quinzaine de dispositifs médicaux comme l’échographe ou le défibrillateur à travers différents travaux pratiques enseignés par Jo Leduby, ingénieur biomédical à la retraite. «Mettre les mains dans l’appareil nous permet d’appréhender le management des futures équipes que nous aurons sous notre responsabilité. C’est un véritable plus dans notre formation, des pratiques que nous n’abordons pas à l’université, axée sur un enseignement théorique alors que nous sommes dans la pratique au travers de ce stage» déclarent les étudiants à l’unanimité. Au delà de ces travaux de manipulation, l’Université d’été au sein de cette structure c’est également des rencontres avec des partenaires engagés d’Horizons Sahel comme l’entreprise Getinge qui fabrique, entre autres, des éclairages opératoires ou l’association Centraider qui les a sensibilisés aux objectifs de développement durable.

Les objectif de la formation de ces étudiants volontaires «c’est bien de les inciter à développer de nouvelles pratiques professionnelles consistant à limiter la consommation de matériels nouveaux, anticiper la maintenance et organiser le réemploi tout en gérant les déchets biomédicaux» insiste Daniel Millière, président fondateur d’Horizon Sahel, association qui a pour but principal le développement durable avec le réemploi pour l’Afrique et le Sénégal en particulier du matériel donné par des structures médicales ou entreprises françaises. Après cette semaine d’université d’été, six d’entre eux, volontaires, ont complété leur formation en se rendant au Sénégal pour un mois en mission de maintenance hospitalière sur le terrain, au sein de différents hôpitaux sénégalais.