Horizons Sahel se renforce

Horizons Sahel, qui collecte du matériel médical afin de l’acheminer au Sénégal, vient d’embaucher une première salariée en février, Karine Vérité, pour gérer les différents projets que l’association mène depuis des années et d’autres à mettre en place.

Le Petit Vendômois : Entrée récemment en tant que chargée de mission au sein de l’association Horizons Sahel, quel sera votre rôle auprès du Conseil d’administration et de son président, Daniel Millière ?

Karine Vérité : Effectivement, même si le poste est défini en tant que chargée de mission, c’est plutôt le rôle de gestion de projets qui va être ma mission principale. Horizons Sahel cherchait quelqu’un pour structurer l’association et suivre le projet associatif, apporteur d’initiative, suivre les demandes de subventions. Avec mon master en communication/publicité, il s’agit pour moi de mettre en place une stratégie de communication afin de faire mieux connaître l’action de l’association, localement d’abord et nationalement ensuite.

LPV : Quand on parle de projet, quels sont-ils ?

KV : Le gros projet immédiat auquel je m’attelle tout de suite, c’est l’organisation des Universités d’été avec l’accueil prochain d’étudiants en master d’ingénierie médicale de l’université de Nancy Lorraine et de Polytech de Lyon qui suivront à la fois un stage à la base de la Ville aux Clercs puis, dans un second temps, sur place au Sénégal. L’organisation en lien avec la Région Centre Val-de-Loire et la Région du Gorgol en Mauritanie pour leur faire parvenir des dispositifs médicaux. Un autre projet, entre autres, autour de l’électrification de villages de brousse, partenariat avec les Électriciens Sans Frontières et la société Le Triangle pour des panneaux photovoltaïques…

Horizons Sahel ne manque pas de projets et on pourra retrouver l’association lors de son assemblée générale du 25 mai, un week-end où entre autres activités prévues, l’organisation d’un colloque autour de la traçabilité du matériel et la visite du CHU de Tours mobilisera directeurs d’hôpitaux et médecins sénégalais venus spécialement.