Il était une fois à Boursay

Blésoise d’origine, Christine Bertaud a ouvert un établissement pas comme les autres en face de la Maison botanique. Un café-brocante qui propose aussi un salon de thé, de la restauration, un coin lecture, un patio et une belle terrasse fleurie.

D’abord chef de rang dans l’hôtellerie, puis antiquaire pendant près de deux décennies, Christine Bertaud a conjugué sa double compétence. Depuis trois ans, « Il était une fois », son café-brocante, est posé à deux pas de la Maison botanique. « C’est une véritable synergie qui s’est créée. Les écolos-touristes visitent la Maison botanique et disposent d’un endroit atypique pour faire une halte gourmande ou chiner quelques objets », explique Christine.

Et il y en a pour tout le monde. De ses portants garnis de vêtements rétro, des années 50 jusqu’au début 1990, qui font le bonheur des troupes théâtrales en quête de costumes de scène, au coin librairie où on peut se poser paisiblement pour dévorer un livre en libre-accès (à disposition ou à l’achat) ou encore aux objets rares et collector qui semblent se fondre dans la déco de cet endroit hors norme. Un patio intérieur et une jolie terrasse fleurie complète ce tableau idyllique.

Côté restauration, «Il était une fois» fonctionne comme une table d’hôte. Pas de menu à la carte, mais des plats concoctés maison au gré des envies, de la saison, du marché… à petits prix (de 10 à 15 euros) et sur réservation. En après-midi, le salon de thé prend le relais. C’est le temps de la crêpe, des galettes et du pain d’épices. Tout un monde de douceur et un doux parfum de nostalgie qui exhale au cœur de ce village de 200 âmes.

Jean-Michel Véry