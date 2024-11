Il faut sauver les chrysanthèmes…

En plus des maisons inondées, certaines entreprises ont été impactées par la montée soudaine du Loir. Ce fut le cas de l’entreprise Neilz, horticulteur et pépiniériste à Vendôme avec son annexe située le long du Loir dans la rue du Dr Faton.

«On est préparé pour les inondations, mais quasiment jamais au mois d’octobre. Normalement c’est toujours plus tard dans la saison, en hiver et en début d’année» soulignait Laurent Neilz à la tête de l’entreprise avec une douzaine de salariés. Spécialiste en horticulture, il assure la culture en cette saison d’avant la Toussaint jusqu’à 10 000 chrysanthèmes qu’il vend dans son magasin et chez des grossistes.

Avec une perte estimée de 15 % de ses plantes dont les racines sont restées trop longtemps dans l’eau compte-tenu de la montée soudaine de celle-ci à son annexe, il a pu tout de même sauver 85 % de sa culture grâce à la mobilisation de tous ses salariés. En effet, à partir du jeudi 10 octobre, il suit les prévisions sur le site gouvernemental vigicruegouv.fr et réquisitionne son équipe pour remonter 4 000 pots répartis sur le terrain de 2 ha jusqu’à la limite du Loir. Ainsi, Laurent Neilz a pu anticiper à temps. «On voit l’eau monter et on ne sait pas quand ça va s’arrêter. Malgré les chiffres et les graphiques, une crue ne ressemble jamais à une autre» conclut-il, rassuré dorénavant, mais toujours vigilant.