Intégrer les étrangers primo-arrivants.

Les conflits internationaux, en Ukraine récemment ou ceux plus anciens, font vivre à l’Europe entière des mouvements de populations en danger fuyant leur pays en guerre. La France, attachée à ses traditions humanistes et conformément à ses engagements internationaux, apporte asile et protection à ceux qui en ont besoin. Une stratégie nationale d’accueil et d’intégration a donc été mise en place. La déclinaison en stratégie régionale permet de construire des partenariats et des outils spécifiques pour s’adapter aux besoins sur les territoires. Des Contrats Territoriaux d’Accueil et d’Intégration, signés entre l’État et les collectivités, en sont l’illustration. La Région Centre-Val de Loire est la première collectivité en France à signer ce contrat à l’échelle régionale et s’engage avec l’État à la mise en œuvre d’axes stratégiques qui visent principalement l’insertion professionnelle et sociale des étrangers primo-arrivants.