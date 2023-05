« J’en profite pour remercier toute l’équipe ! »

Cheville ouvrière, avec Denis Noury, de la foire de Pentecôte, Jocelyne Goupy livre les arcanes de l’événement. Son principal souci, la météo, qu’elle espère clémente fin mai.

Après cette interruption, en lien avec la crise sanitaire, pas trop dur de remettre la machine en route ?

Non, puisque nous préparions les 100 ans depuis deux ans. C’est surtout côté exposants qu’il fallait motiver. Malheureusement, certains venaient de se lancer fin 2018, la crise a fait qu’ils ont fermé boutique, d’autres se sont réorganisés et puis certains, pour raison personnelle, n’exercent plus. Mais nous sommes plutôt confiants.

Des nouveautés pour cette édition ?

Effectivement, pour fêter dignement le centenaire, nous aurons un chapiteau pour la soirée du samedi 27 avec un repas suivi d’un spectacle produit par la troupe « Undershow Productions » qui chantera les années 60,70,80 dans différents tableaux, changements de costumes, un spectacle de grande qualité.

Nous avions aussi prévu un spectacle d’acrobaties à motos, mais il a été refusé par la sous-préfecture, compte tenu des normes de sécurité requises, incompatibles à nos yeux avec la disposition des lieux et le confort des spectateurs… Mais nous avons d’autres pistes de remplacement en attente de réponse.

Une idée du nombre de spectateurs et d’exposants ?

Cette foire attire entre 1000 et 1200 personnes sur les trois jours, difficile d’évaluer, l’entrée est gratuite donc il n’y a aucun contrôle. Une chose est certaine, il y a un perpétuel va-et-vient sur le site. Pour le moment 41 exposants se sont inscrits.

Quels sont les autres événements à mettre au crédit de votre association ?

Au printemps, nous organisons un loto, une grande réussite à chaque fois.

Le dernier dimanche de juillet, les habitants du quartier de Villeneuve organisent un vide grenier devant chez eux complété par des extérieurs. Nous les accompagnons et nous organisons la buvette et la restauration.

Vous pouvez nous rappeler les dates, les horaires et la localisation de la foire?

La foire se tiendra les 27, 28 et 29 mai au quartier Marescot. Les parkings sont positionnés boulevard Mermoz, boulevard des Alliés, place des Patis et du côté des Reclusages (proche du camping), il y a la passerelle pour rejoindre la foire. Pour les horaires : samedi 15h/19h, dimanche 10h/19h et lundi 10h/18h.

Quels sont vos principaux partenaires pour l’organisation ? Mairie, autres associations, commerçants ?

Pour notre restauration et notre buvette, nous privilégions les commerces montoiriens. Le Crédit Mutuel et Syvalorm sont nos principaux partenaires, et le Conseil départemental nous a prêté le car podium et son animateur.

La mairie pour sa part nous a mis le site à disposition, quant au matériel principal (les stands) nous avons dû quêter à l’extérieur, celle-ci ne prêtant plus les siens, à part quelques-uns, pour non-conformité.

Les Serres de Saint Martin des Bois feront notre décoration florale sur tout le site.

Enfin, L’ESAT de Lunay a tiré nos affiches.

J’en profite pour remercier l’équipe qui nous entoure, Denis et moi-même, car chacun s’est investi au mieux de ses possibilités.