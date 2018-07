Joëlle Dubois réalise les décors du « Bon Grain »

La plasticienne et les élèves du club enfants de Graines d’artistes ont participé à la réalisation des décors de la pièce « Le Bon Grain », de François Dumont.

Cette pièce raconte l’histoire d’une Reine jardinière qui se préoccupe davantage de son potager que de ses sujets jusqu’au jour où rien ne va plus….

«Lorsque François Dumont, l’auteur de la pièce, m’a contactée en juin 2017 pour me demander si nous pouvions réaliser les décors de sa pièce, j’ai immédiatement répondu présente. Nous avions très peu de temps pour les confectionner, mais le thème de la pièce qui tourne autour du potager m’a tout de suite séduite eu égard à mon propre travail sur le végétal «Dialogue avec mon jardin» entrepris il y a 5 ans» confie Joëlle Dubois.

Les sculptures potagères et les personnages qui constituent le décor ont été réalisées conjointement par les enfants de l’atelier Graines d’artistes et par les habitants de Saint-Martin-des-Bois, ces derniers ayant pu s’initier à la sculpture et à la peinture à cette occasion pour la première fois et avec beaucoup de talent et de plaisir partagé.

Les sculptures ont été réalisées à partir de déchets récoltés le long des routes pour une part, et d’autre part à partir de matériaux naturels ramassés dans les bois de Saint-Martin-des Bois lors de quatre «battues écologiques».

Pour mémoire, Graines d’Artistes est un atelier d’arts plastiques créé par Joëlle Dubois, plasticienne et enseignante d’arts plastiques pour un public d’enfants, d’adolescents et d’adultes tous niveaux. Les techniques du dessin, de la peinture et de la sculpture sont abordées de manière progressive et personnalisée pour répondre aux attentes de chacun(e).

Les cours ont lieu à la salle de L’USV à Vendôme.

La prochaine exposition du travail de Joëlle Dubois aura lieu à la Chapelle Saint-Jacques de Vendôme du 11 au 30 septembre.

Le Petit Vendômois