Si Oucques est devenue nouvelle en s’associant à Baigneaux, Beauvilliers et Sainte-Gemmes, elle n’en demeure pas moins joyeuse avec un dense tissu associatif, un dynamique réseau de commerçants et des projets enthousiasmants.

Déjà, certaines réalisations sont venues embellir le centre bourg avec l’aménagement de la place devant la halle intégrant le remplacement des marches de l’entrée du bâtiment, la rénovation des trottoirs, le remplacement des vitrines ainsi que l’aménagement paysager des abords. Des travaux de sécurisation de la circulation ont aussi été effectués. Ce n’est que le début d’un programme sur plusieurs années, initié dans le cadre du contrat « Petites villes de demain », et avec le concours du CAUE, qui nous conduira à la mise en valeur d’une promenade sur le Réveillon et la restructuration de la place du Petit Marché et nous investissons également de façon continue pour le patrimoine des communes déléguées.

La réflexion urbanistique ne se borne pas au centre bourg. Loin s’en faut ! Oucques se projette dans l’avenir avec le lotissement de la Guinguette dont plusieurs lots restent disponibles à la vente. Un avenir qui passe par la jeunesse, c’est pourquoi l’engagement vis-à-vis des écoles et collèges est fort. Il se concrétise, entre autres, par la construction du gymnase pour 3,8 millions d’euros. L’ investissement est communautaire et porté par le Syvose constitué des huit communes (Boisseau, Conan, Épiais, La Chapelle-Enchérie, Rhodon, Oucques, Viévy-le-Rayé et Villeneuve-Frouville). Nous serons accompagnés dans cette démarche par le Conseil départemental (500.000 €), l’État (350.000 €), le syndicat mixte du pays (278.000 €) et l’Agence nationale du sport (195.000 €).

Par ailleurs, la friche industrielle (ex Solomat) permet d’imaginer des usages collectifs pertinents comme la création d’une maison des associations, l’accueil des services techniques communaux dans de bonnes conditions, l’attribution d’un bâtiment annexe au comité des fêtes pour la confection des chars pour la cavalcade…

Avec deux médecins, un pharmacien et trois infirmiers, notre pôle « santé » est précieux.

Il peut encore se développer avec la recherche de remplacement du kinésithérapeute.

La liste de nos atouts est longue avec, par exemple, la résidence Senior la Marpa, l’esat du Clair-Logis, des entreprises pourvoyeuses d’emploi, des associations culturelles et sportives dynamiques et un commerce de proximité actif qui ont vocation à permettre le développement d’une jeune population.

Joël Naudin, maire.