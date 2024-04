La BD en fête pendant 48H

Depuis 12 ans, le fête de la bande dessinée, du manga et du comics est un évènement national. Une sélection d’ouvrages proposée à petit prix (3€) grâce au partenariat qui s’est noué avec les éditeurs pour inciter le public à explorer la variété de la bande dessinée et à parcourir les rayons spécialisés des librairies. A partir du 5 avril et tout le long du week-end, une sélection de 15 BD, Comics et Mangas seront en vente, une occasion unique de faire découvrir au plus grand nombre un petit pan de cet univers magique.

Vendredi 5 et samedi 6 avril, 15 BD, Comics et mangas en vente à 3€ à la Maison de la Presse à Vendôme et à l’Espace Culturel du Centre Leclerc de Vendôme (selon les stocks disponibles)