La brocante montoirienne déjà 10 ans

Le propriétaire de La Brocante Montoirienne (surnommé Serge La Brocante) remercie sa fidèle et aimable clientèle présente dès le 1ᵉʳ jour. La Brocante Montoirienne est toujours à la recherche de nouveautés, d’objets anciens et de curiosités. La première activité de Serge reste les débarras et les nettoyages de maisons (de la cave au grenier) et autres locaux.

La Brocante Montoirienne n’est pas un dépôt vente. Elle achète vos bibelots, tableaux, meubles, argenterie, bijoux etc.. avec un paiement comptant et vend à des prix très abordables.

Nouveaux horaires à partir du 1ᵉʳ octobre 2024. Ouverture uniquement le samedi de 9h30 à 18h (8 avenue de la République à Montoire)