La Chartre-sur-le-Loir, village incontournable

En quelques années, le village des antiquaires et brocanteurs est devenu un but de promenade très prisé les week-ends. Commerces alimentaires, cafés et restaurants assurent les nourritures terrestres !

À la croisée du Vendômois, du Maine et de la Touraine, La Chartre-sur-le-Loir s’affirme comme un incontournable pour les promeneurs et chineurs du week-end. Davantage encore à l’approche des fêtes quand la commune et les commerçants, les nombreux antiquaires et brocanteurs, galeries d’art, boutiques de déco, rivalisent de talents et d’idées pour attirer le monde.

Sapins de broc

Ici, le temps des fêtes est le prétexte à de multiples rendez-vous féériques et culturels. Le concours des Sapins de broc, par exemple. Lancé il y a trois ans par l’association Brocante Art Patrimoine, il s’est étendu à une grande partie des vitrines de la petite cité avec pour seul mot d’ordre : la forme de sapin la plus originale possible ! Deux prix sont remis fin décembre d’après les votes du public… Un parcours amusant à faire en famille.

15 antiquaires et brocanteurs

Les quinze antiquaires et brocanteurs présents toute l’année sortent à l’occasion des fêtes leurs plus belles pièces, les plus curieuses aussi, sans oublier de proposer la belle vaisselle et les décorations plus ou moins anciennes à chiner pour la table et la maison toute entière. Mobilier ancien, design d’après-guerre jusqu’aux années 90, art du rotin ou tendances vintage de la fin du XXe siècle, bouquins et beaux-livres, jouets anciens, bric-à-brac ou antiquités colorent un large spectre de tentations pour les amateurs en tous genres.

S’y ajoutent quatre galeries et ateliers d’art ainsi que le petit Musée Courtin dans lequel on découvre en visite guidée la restitution de plusieurs boutiques anciennes et d’un garage largement dédié à la passion des 24 Heures du Mans. Tout près, en vitrine, est exposée jusqu’au 7 janvier la crèche géante réalisée dans les années 70 par les artistes Jeanne-Noëlle et Michel Boillot pour l’église de la paroisse. (Lire page 20)

Marché de Noël et salon du livre

À noter que ce samedi 9 décembre fera l’événement à La Chartre. Il cumule en effet le marché de Noël dans les rues et sur les places du village et le 2e Salon du livre à l’Hôtel de Ville, en présence notamment du scénariste de BD Pierre Makyo, et de l’auteur jeunesse Mathias Friman qui en est le parrain.

Les dimanches 17 et 24 décembre, la plupart des commerçants de La Chartre resteront ouverts toute la journée.